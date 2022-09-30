القابضة للمياه: إزالة الوصلات الخلسة بالإسكندرية وحملة للترشيد في الشرقية

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مواصلة الشركات التابعة لها، حملات مواجهة الوصلات الخلسة بالعقارات والمحال التجارية المخالفة لشروط التعاقد.

حملات إزالة التعديات على شبكة مياه الشرب

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية في بيان صحفي، قيام إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بعدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية، لافتة إلى قطع المياه ورفع الوصلات الخلسة من العقارات والمحال التجارية المخالفة لشروط التعاقد وتحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والحد من ظاهرة رش المياه في الشوارع والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا بمنطقة الدخيلة الجبل بنطاق فرع القباري بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية.

حملات إزالة بفرع المندرة

وأشارت الشركة إلى قيام إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بقطع المياه ورفع الوصلات الخلسة عن عقارات ومحال تجارية دون تعاقد وتحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة بمناطق غيط شارع المدارس وأرض الفضالي بنطاق فرع المندرة.

حملات إزالة بفرع محرم بك

وأكدت الشركة قيام إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بقطع المياه ورفع الوصلات الخلسة عن عقارات ومحال تجارية دون تعاقد وتحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة بمناطق غيط العنب وكرموز بنطاق فرع محرم بك.

التعريف بظاهرة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مياه الشرب

وشاركت إدارة التوعية بالشركة في مؤتمر تحت عنوان دور المجتمع المدني في مواجهة تحديات التغيرات المناخية للتعريف بظاهرة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مياه الشرب، وتم عرض إحدى نماذج المدن التي تعاني من نقص المياه بسبب التغيرات المناخية وهي مدينة كيب تاون وتم استعراض جهود إدارة التوعية بالمشاركة مع المجتمع المدني والجهات المعنية في نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحد من هدر المياه والطاقة.

وفي سياق آخر، نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية اجتماعا جماهيريا بقرية شرشيمة بمركز ههيا لمتابعة آراء الأهالي حول مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتجمع القروي حوض نجيح والذي يستهدف قري «المطاوعة - السكاكرة - شرشيمة - حوض نجيح - السلامون» وتبلغ تكلفتها ما يقرب من 230 مليون جنيه.

تفعيل دور المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية

وأشارت شركة مياه الشرب بالشرقية في بيان صحفي إلى قيام الأهالي بعرض الشكاوي والاستفسارات الخاصة بمشروعات الصرف الصحي المنفذة بالقري السالفة الذكر بجانب عرض المشكلات الخاصة بمياه الشرب وتسجيلها خلال الاجتماع لإدارة الخط الساخن لمتابعة حلها تطبيقا لسياسه الشركة القابضة بتفعيل دور المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية وفي إطار تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي الريفي المستدام بقري محافظة الشرقية بناءً على تعليمات المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية,

كيفية استخدام القطع الموفرة

وأوضحت الشركة أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية نظمت زيارات ميدانية للتوعية بسبل استخدام القطع الموفرة والحصول عليها لترشيد الاستهلاك علاوة على تعريف المواطنين بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي "https://www.facebook.com/shapwasco"