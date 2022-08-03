«القابضة للمياه» ترصد الموقف التنفيذي لقياس الفاقد وحصر الوصلات الخلسة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عقد اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا مع رئيس قطاع التخطيط ورئيس القطاع التجاري، لبحث آليات تحسين واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

تحسين إدارة المياه غير المحاسب عليها

وأكد درة في بيان له، أن ذلك في إطار مشروع دعم المباني والبيئة لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بهدف تعزيز قدرات شركة مياه أسيوط في تحسين إدارة المياه غير المحاسب عليها وقياس كمية الفاقد من المياه المنتجة.

الكشف عن التسرب كمناطق معزولة

وأضاف أن اللجنة تستهدف التعاون مع إدارتي «المياه غير المحاسب عليها - التحليل الهيدروليكي GIS» التابعتين لقطاع التخطيط حيث يتم العمل على تقسيم شبكات منطقتي «شرق - غرب» أسيوط إلى مناطق، وضبط الشبكات من خلال نظم المعلومات الجغرافية وتوقيع العملاء على الخرائط، وتجهيز الخرائط للتحليل الهيدروليكي للاستفادة منها لأنظمة تقليل الفاقد بالإضافة إلى الكشف عن التسرب كمناطق معزولة Big zone ومن ثم تقسيمها إلى مناطق أصغر معزولة DMA's.

حساب المياه المنتجة من جميع محطات الشركة المرشحة

وشدد على ضرورة حساب المياه المنتجة من جميع محطات الشركة المرشحة والارتوازي بصورة دقيقة وجيدة والاستعانة بأحدث أجهزة قياس التصرف وأجهزة قياس الضغط والكشف عن التسربات الموجودة بالشبكات والوصلات الخلسة لتحديد النسب الفعلية للفاقد.

مسح ميداني لمتابعة جميع عدادات المشتركين

وأوصى درة بسرعة الانتهاء من الحصر في منطقة غرب أسيوط وحصر الوصلات الخلسة بها وعمل اللازم حيالها مشيرا إلى تشكيل لجنتين للمسح الميداني لمتابعة جميع عدادات المشتركين بمنطقتي غرب وشرق أسيوط ويتم تسليم نتائج المسح الميداني بصورة أسبوعية لإدارة Gis على أن يتم تسليم تقرير أسبوعي من إدارة Gis لإدارة تقليل الفاقد.