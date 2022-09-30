أستاذ مناخ زراعي: تقليل الانبعاثات الكربونية قضية وجودية تهم العالم

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ الزراعي، إنّه يتمنى أن تكون قمة المناخ cop 27 للتنفيذ، إذ أن الاتفاقات ذات الصلة بمكافحة التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية كلها وعود ولا يوجد فيها أي جزء مختص بالتنفيذ.

وأضاف أبو المعاطي، خلال مداخلة عبر تطبيق zoom على قناة اكسترا نيوز، أن التغيرات المناخية لم تعد قضية رفاهية، ولكن قضية وجودية، فقد يفنى العالم بسببها، مشيرًا إلى أن العالم أصبح يعاني منها، على غرار إعصار فلوريدا الذي هدد حياة مليون إنسان وفيضانات باكستان والتغيرات في المملكة العربية السعودية.

وتابع، أن كل الدول المتقدمة والنامية تأثرت بالانبعاثات الكربونية: «دول كبرى كانت تعتقد أنها بمنأى عن التأثيرات، لكن ما حدث أن العالم كله تأثر بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا».

الدول المتسببة في الانبعاثات يجب أن تضطلع بمسؤولياتها

وأكد، أن الدول المتسببة في الانبعاثات يجب أن تضطلع بمسؤولياتها: «كل دولة يجب أن تدفع فاتورتها، فنحن ندفع فاتورة الكهرباء الخاصة بنا ولا يدفع كل منا فاتورة جاره، وبالتالي فإن الدول الصناعية يجب أن تقلل من انبعاثاتها».

ارتفاع درجات الحرارة المضطرد

وأشار، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة المضطرد يؤدي إلى تهديدات وجودية للعالم، ولن تكون أي دولة بمنأى عنه، مشددًا على أن الآثار المترتبة على تصاعد الانبعاثات الكربونية صعبة جدا، وبالتالي فإن الدول الصناعية يجب أن توقف انبعاثاتها وتمول الدول الفقيرة حتى تكون قادرة على التكيف مع التغير المناخي.