ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لحيازتهم مخدرات وأسلحة بيضاء

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة في مديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وأسلحة بيضاء.

تفاصيل القبض على 3 أشخاص

وذكر البيان، أن القوة تمكنت من إلقاء القبض على 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، ومقيمين في محافظة القاهرة حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم «كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض (مطواة) – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول».

اعتراف المتهمين بحيازة المخدرات

وبمواجهة المتهمين، بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، والهاتفين للتواصل بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرور في كل من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.