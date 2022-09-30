مصرع شاب دهسا تحت عجلات قطار الصعيد في المنيا

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، حيث دهسه القطار، أثناء عبور مزلقان مدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قطار يدهس شابا في مغاغة

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من مأمور مركز مغاغة، بوقوع حادث أمام مزلقان السكة الحديد، وتبين مصرع «علي ا» شاب في العشرينيات من عمره مقيم بمركز مغاغة، وأن قطار صدمه في أثناء عبوره المزلقان، وقت مرور القطار، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام، وتحرر محضر بالواقعة. وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب لعدم وجود شبهة جنائية.

مصرع شاب في سمالوط

وقبل يومين، لقي شاب مصرعه دهسا تحت عجلات القطار في مركز سمالوط، أثناء عبوره شريط السكة الحديد مندفعا.

حيث وردت إشارة لعمليات النجدة، بمصرع شاب دهسا تحت عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في مركز سمالوط، وبانتقال رجال مباحث المركز وقوة أمنية ورجال النيابة العامة والإسعاف، وإجراء المعاينة والفحص، تبين أنه أثناء قدوم القطار رقم 58 عبر شاب يدعي "خالد.م.م" ويقيم بمركز سمالوط شرق، شريط السكة الحديد من أسفل محور سمالوط ولم يلاحظ قدوم القطار فصدمه، ولفظ أنفاسه الأخيرة.