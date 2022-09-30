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بوتين: الغرب نشر المخدرات بأفريقيا.. وسرقنا في 3 تريليونات دولار

كتب:

شريف سليمان
03:24 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الغرب نشر المخدرات في أفريقيا، حيث قضت الدول الغربية على شعوبها، وقامت بأمور تتعارض مع ماهية الإنسان.

وأضاف «بوتين»، في كلمته خلال مراسم التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانيا إلى روسيا، أن كراهية الروس سببها يكمن في أنه لن يسمح بنهبها: «نصر على مصالحنا وكانت الدولة تتقوى على أساس القيم العظيمة المسيحية والإسلامية والبوذية واليهودية».

بوتين: الثقافة الروسية مفتوحة للجميع

وتابع الرئيس الروسي: «الثقافة الروسية مفتوحة للجميع، ومن المعروف أن بلادنا شهدت الكثير من خطط التدخل في شؤونها، ولكن استطاع الغرب أن يتغلب على بلادنا في نهاية القرن العشرين، كان يسمون بالشركاء والاقتصاد ولكن نهبونا بـ3 تريليونات دولار».

بوتين: أمريكا استخدمت سلاحا نوويا

وأكد، أن الغرب يزعم بأنه يهدف إلى نشر الحرية والديمقراطية ولكن ما يحدث عكس ذلك، فبدلا من الحرية هناك عبودية وبدلا من الديموقراطية هناك أنظمة استبدادية، مشيرًا إلى أن أمريكا استخدمت سلاحا نوويا وهي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمته.

وأوضح، أن أمريكا وبريطانيا دمرتا الكثير من الدول وحققا ذلك دون أي حاجة إلى عسكرية ولكن من أجل تخويف العالم برمته: «تصرفا بشكل مجرم في كوريا وفيتنام وحتى الآن يستمر احتلال ألمانيا من قبل أمريكا ويسمون هذه الدول بأنها شركاء، ولكن الشراكة وهمية، لأن قادة الدول الغربية الأوروبية يتعرضون للتنصت وهذا أمر سيئ بمن يقوم بذلك ويتعرض له أيضا».

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بقلم شريف سليمان