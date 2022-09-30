بوتين: تفجير خطي نورد ستريم عمل إرهابي.. وأمريكا تدمر البنية التحتية للطاقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تفجير خطي نورد ستريم عمل إرهابي: «الغرب وأمريكا يدمران البنية التحتية للطاقة ومن الواضح من الذي يستفيد من ذلك، أمريكا تعتمد على القوة دائما، وهذا هو الأساس».

وأضاف «بوتين»، في كلمته خلال مراسم التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانيا إلى روسيا: «أمريكا تقوم بإنشاء القواعد العسكرية العديدة وتقوم بمحاولة تأسيس تحالفات عسكرية مثل التحالف مع اليابان، وهذا هو أساس العقيدة العسكرية الأمريكية».

بوتين: واشنطن تدعم الخطط الاستعمارية الجديدة

وأكد الرئيس الروسي، أن واشنطن تدعم الخطط الاستعمارية الجديدة ويتحدثون عن الردع وهذا خداع، وهو موجود في كل الدول الغربية: «يتكلمون عن محاولات لردع روسيا والصين وأعتقد أن العقوبات سوف تتعرض دول أخرى وحتى شركاء أمريكا».

وشدد، على ـن هناك عقوبات ضد بعض البنوك الأوروبية، وقد تحول هذا إلى ممارسة عادية، وهم كذلك يعملون ضد رابطة الدول المستقلة، يفرضون عقوبات جديدة ضد روسيا.