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الرئيس الروسي: الغرب يكرهون حق الناس في العدالة وتقرير مصيرهم بأنفسهم

كتب:

شريف سليمان
03:44 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن النظام الغربي السابق محكوم عليه بالفشل، ولا مخرج آخر بالنسبة لهم، حيث يكرهون حق الناس في العدالة والحرية وتقرير مصيرهم بأنفسهم ويهملون القيم الدينية والعائلية.

وأضاف بوتين، في كلمته خلال مراسم التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانيا إلى روسيا: «أتوجه لجميع مواطني روسيا بالسؤال، هل تريدون أن يتعلم الأطفال في المدارس القيم غير الإنسانية التي تنشرها الدول الأوروبية؟».

بوتين: الغرب يرفض القيم الأخلاقية 

وتابع: «هذا شيء غير مقبول بالنسبة إلينا ولدينا مستقبلنا الخاص، وأعتقد أن ذلك لا يعجب الشعوب الغربية»، مشددًا على أن ‏ الغرب يرفض القيم الأخلاقية والأديان والعائلة، وليس لديه حقوق أخلاقية للتحدث عن الديمقراطية.

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بقلم شريف سليمان