موقف العالم من ضم الأقاليم الأوكرانية.. الصين تؤيد وأوروبا تراه بلا قيمة

قالت الخارجية الصينية، إن موقفنا تجاه أوكرانيا ثابت ويتمثل باحترام سيادتها مع مراعاة الهواجس الأمنية لأي دولة أخرى، وذلك تعليقًا على الإجراءات التي أعلنتها روسيا بضم 4 أقاليم أوكرانية لأراضيها، وفقا ما نقلته قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

رئيس المجلس الأوروبي موسكو تضع أمن العالم في خطر

وأضافت الخارجية الصينية، أننا مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي لخفض التصعيد في أوكرانيا. ومن جهته قال الاتحاد الأوروبي، إن قرار ضم روسيا لأراض أوكرانيا باطل ولا قيمة له، كما ذكر رئيس المجلس الأوروبي، أن موسكو تضع أمن العالم في خطر.

فيما أعلنت جمهورية التشيك، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض إجراءات عاجلة في إطار حرب الطاقة مع روسيا.

وقال وزير الخارجية الهولندي، إننا سنستدعي السفير الروسي وتسليمه رسالة برفضنا على خطوة ضم موسكو لأراض أوكرانية.

البيت الأبيض بايدن سيفرض عقوبات جديدة اليوم

وذكر مسؤول في البيت الأبيض، أنه من المتوقع أن ترد إدارة بايدن اليوم على ضم روسيا مناطق أوكرانية بفرض عقوبات جديدة، وفي نفس السياق، قالت لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم روسيا لأراض أوكراني.

وقال السيناتور مينينديز، إن ضم بوتين لأراض أوكرانية محاولة وهمية لإعادة رسم خارطة أوروبا.

وتحدث جيورجيا ميلوني الفائزة بانتخابات إيطاليا، أن لا قيمة للضم الروسي لمناطق أوكرانية.

وقال وزير خارجية النمسا، إن المناطق الأربعة ستبقى أوكرانية تماما مثل القرم.