سيناريوهات ما بعد كلمة بوتين.. عقوبات جديدة وروسيا مستمرة في طريقها

بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب الروسية على أوكرانيا، والعقوبات الأمريكية الأوربية على موسكو، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضم 4 مناطق أوكرانية إلى السيادة الروسية، وهاجم في خطابه الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتهمهم بمحاولة استغلال العالم ونشر الفساد في دول العالم.

البيت الأبيض بايدن سيفرض عقوبات جديدة اليوم

بعد دقائق من كلمة بوتين ذكر مسؤول في البيت الأبيض، أنه من المتوقع أن ترد إدارة بايدن اليوم على ضم روسيا مناطق أوكرانية بفرض عقوبات جديدة، وفي نفس السياق، قالت لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، إن واشنطن لن تعترف أبدا بضم روسيا لأراضٍ أوكرانية.

أمريكا لن تتخذ أي إجراء عسكري

الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، قال إن كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت متوقعة، فكان من المتوقعة توقيعه على قرار ضم الـ4 مناطق، وكذلك مهاجمته لأمريكا والغرب، لأنهما الطرف الوحيد الذي يقف أمام تقدمه في أوكرانيا ويساعد كييف ويمدها بالسلاح والمال.

وأضاف «فهمي» لـ«الوطن»، أنه برغم كل ما قاله «بوتين»، لن تتخذ أمريكا أي إجراء عسكري مباشر إلا إذا كان هناك تصعيد ضدها، موضحا أن مع الوضع الراهن وحديث الرئيس الروسي، كل ما تملكه الولايات المتحدة هو فرض مزيد من العقوبات على روسيا، رغم أنها أثبتت فشلها في الضغط على روسيا.

الدول الغربية ليس في مقدورها سوي دعم أوكرانيا

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الدول الغربية ليس في مقدورها سوى مزيد من الدعم لأوكرانيا، لمحاولة استرداد أرضيها بالكامل، مشيرا إلى أنه بعد قرار الضم، هناك الكثير من نقاط التماس بين روسيا وأوكرانيا، مما يزيد من خطورة الوضع داخل الأراضي الأوكرانية خلال الأزمة.

وأكد أن روسيا ماضية في طريقها لن يوقفها أي شيء حتى العقوبات أو الحرب المباشرة مع الناتو، مضيفا أن حال الضغط على روسيا ستلجأ إلى سيناريو «التخريب»، هو مثل ما نراه من تخريب خط غاز «نورد ستريم 1 و2»، وتوقف الغاز الذي يمد أوروبا، وفي النهاية «الرئيس بوتين يفعل ما يريد ولن يوقفه شيء».