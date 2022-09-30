بوتين: سنناضل من أجل الطريق المستقيم لأطفالنا وروسيا العظمى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التعددية القطبية تعزز في العالم، وهذا يعني إمكانية تطور الدول على أساس ثقافتها الخاصة بها، وفي كل العالم، حتى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الكثيرُ من الناس يؤيدون روسيا.

وأضاف بوتين، في كلمته خلال مراسم التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانيا إلى روسيا: «في الكثير من الدول تتطور الحركة التحررية وأنا متأكد من أن هذه الحركة ستتطور وتقوى، وسنناضل من أجل الطريق المستقيم».

بوتين: نريد أن تبقى الاستبدادية في طي الماضي

وتابع الرئيس الروسي: «نريد أن تبقى الاستبدادية في طي الماضي والسياسة التي تعتمد على مبدأ الاستثنائية سياسة إجرامية، ولا يمكن أن نوافق عليها، والماضي لن يتكرر والمعركة التي ننخرط فيها من أجل شعبنا وروسيا التاريخية العظيمة».

وأكد: «من أجل روسيا العظمى والمستقبل وأحفادنا وأطفالنا ندافع عن مستقبلهم وعن قلوبهم ونحارب من أجل ألا يفكر أي أحد في شطب ثقافتنا واليوم نحتاج إلى توحيد الشعب بأكمله».