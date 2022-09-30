«حياة كريمة»: زيارات ميدانية لمتابعة إنهاء مرافق مشروعات المرحلة الأولى

قال ولاء جاد الكريم مدير الإداة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، إن الإدارة تلقت تكليفا من وزير التنمية المحلية، بإجراء زيارات ميدانية للمحافظات، للتأكد من إنهاء كل مرافق ومشروعات المرحلة الأولى، وجاهزيتها لدخول الخدمة.

مشروعات المرحلة الأولى جاهزة لتقديم الخدمات 30 ديسمبر

وأكد «جاد الكريم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، عبر قناة «دي إم سي»، مع الإعلامية دينا عصمت، أن أغلب المشروعات من مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والمدارس، ووحدات طبية ومراكز الشباب يجري توصيل المرافق لها، مؤكدا أنها ستكون جاهزة لتقديم الخدمات 30 ديسمبر المقبل.

الانتهاء من 90% من المجمعات الحكومية و85% من المدارس

وأوضح أن هناك 332 مجمعا حكوميا جرى الانتهاء من نحو 90% منها، و630 مجمعا زراعيا، جرى الانتهاء من 300 منها، و280 مدرسة و85% منها انتهى بالفعل، و1106 مراكز طب أسرة بالنموذج المطور ومستمرة حتى 30 ديسمبر، و980 مركز شباب، أكثر من 750 منها جرى الانتهاء منها، موضحا أن مشروعات البنية الأساسية تحتاج بعض الوقت، وتأخرت بعض الشيء.