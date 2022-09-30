عزاء مهيب لـ«صيدلي حلوان» في المنوفية.. «القرية كلها حزينة عليه» (صور)

وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي قرية منشأة سلطان في المنوفية، استقبلت أسرة الدكتور ولاء زايد المعروف إعلاميا باسم «صيدلي حلوان»، مئات المتوافدين لتقديم واجب العزاء في مشهد مهيب، اليوم الجمعة، بحضور أشقاء وأقارب الفقيد الذين استقبلوا المعزين في السرادق، أمام منزل الشاب الراحل بالقرية.

كان بارًا بأهله ويداوم على زيارتهم

وأكد حاتم زايد ابن عم شقيق صيدلي حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع أهالي القرية يشعرون بالحزن لوفاة الدكتور ولاء الذي كان صاحب خلق رفيع ومحبوبًا من الجميع، وكان بارًا بأهله ويداوم على زيارتهم ومودتهم بشكل مستمر وكانت آخر زيارة له للقرية في العيد الماضي، مؤكداً أن القرية بالكامل حزينة على وفاته.

أصدقاؤه من داخل وخارج مصر يشاركون في عزائه

وأضاف «زايد» أن محبة الناس للدكتور "ولاء" ظاهرة من خلال مشاركة الآلاف في تشييع جثمانه بالأمس، وكذلك في عزائه اليوم الذي شارك فيه كل أهالي القرية والقرى المجاورة، وجيرانه، وأصدقائه من داخل مصر وخارجها.

يذكر أن أهالي قرية منشأة سلطان في مركز منوف بمحافظة المنوفية شيعوا مساء أمس جثمان الدكتور ولاء زايد المعروف إعلاميًا باسم صيدلي حلوان، الذي وافته المنية قبل عدة أيام، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.