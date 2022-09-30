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بايدن: لن نعترف بضم روسيا أراض أوكرانية.. ومستعدون للدفاع عن كل الحلفاء

كتب:

محمد عزالدين
08:23 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، استعداده للدفاع عن كل «الحلفاء في الناتو»، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعاني في حربه.

بايدن: مستعدون للدفاع عن كل الحلفاء

وأضاف «بايدن» خلال كلمة له، أذاعتها فضائية «العربية» الإخبارية: «مستعدون للدفاع عن كل الحلفاء في الناتو من تهديدات روسيا».

وتابع: «تصرفات بوتين تدل على أنه يعاني في حربه على أوكرانيا»، مردفا: «لن نخضع أمام بوتين ولن نعترف بضمه أراض أوكرانية».

الرئيس الأمريكي: بوتين يختلق الأكاذيب

واستكمل بايدن: «بوتين يختلق الأكاذيب باتهامه واشنطن تخريب خط نورد ستريم للغاز»، مؤكدا: «لا يمكن لبوتين الاستيلاء على أراضي بلد مجاور والنجاة بفعلته».

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