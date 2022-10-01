حظك اليوم برج الثور السبت 1-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الثور بالقوة والصلابة والعناد وعدم سماعه لآراء الآخرين وقد يكون متهورا في العديد من المواقف والتصرفات، وعلى المستوى المهني يظهر أنهم يؤدون عملهم بجد ولكن في الحقيقة فهم كسالى كثيرا، ويواجهون صعوبة في التركيز، ويعرف عن الصبر كثيرا والانتظار إلى تحقيق مطالبهم مهما طال الوقت والزمن وكثرت التحديات والمعوقات التي يمرون بها وتقع أمامهم، وإذا أرادوا شيء أنجزوه ولو بعد حين ما داموا يرغبون به ويحلمون بتحقيقه.

وفيما يلي نعرض تصريحات عبير فؤاد في حديثها للوطن، بشان تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

يتنافر القمر والمريخ في منزلي المال بالنسبة لمواليد برج الثور، وهو ما يتطلب منهم أن يكونوا حذرين، وعليهم أن يفكروا كثيرا قبل الدخول في مغامرات مهنية أو مالية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

تجتمع الكواكب اليوم بمنزلك الثاني عشر، وهو ما يمدك بالاكتئاب وتميل للجلوس وحدك والعزلة عن الناس، ولكن إذا اضطررت للتعامل مع الناس فيجب عليك ان تكون لبقا ولا تتسرع في كلامك أو الحديث عن أسرار حياتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.