حظك اليوم برج العقرب الجمعة 30-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مواليد برج العقرب الغيرة الشديدة، فهم يسببون أذى لشريكهم بسبب رغبتهم فيل التحكم بهم ويرجعون ذلك إلى غيرتهم الشديدة عليهم، مما يجعلهم يدخلون في أزمات مع محبوبهم، كما أن من عيوبهم أيضا العناد وعدم السماع للطرف الآخر فهم يحبون أن يتحكموا في مجريات الأمور حولهم ولا يسمحون لأحد بالتدخل فيها.

وفيما يلي، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المال اليوم مما يحتم عليك الحرص عند إنفاق أموالك والاهتمام ببعض المسائل المهنية أيضا، كما يجب أن تكون يقظا في معاملاتك وأن تكون عادلا كي يحالفك الحظ، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

يجب عليك أن تكون هادئا اليوم وألا تنفعل أو تتسرع في أقوالك وردود أفعالك، وفق عبير فؤاد.