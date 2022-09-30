حظك اليوم برج الميزان الجمعة 30-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج الميزان إلى الدخول في علاقات متعددة، ويفكر كثيرا ويقارن بينها حتى يستقر أو يقتنع قلبه وعقله، وهو ما يجعله في حيرة دائما في الاختيار، ويرتبط مواليد هذا البرج في سن متأخرة، وإذا وقعوا في الحب يكون لديهم الحب أفعال وليس أقوال، ويقدمون كل سبل الراحة لمحبوبهم، ويسعون للحفاظ على التفاهم فيما بينهم، وعلى المستوى العملي فهم يقدسون مهنهم، وينجحون كثيرا في مهن المحاماة والفلسفة والأشياء التي تحتاج إلى أفكار وذكاء من أصحابها.

وفيما يلي، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

الفلك يدعمك كثيرا اليوم في رحلتك، وتستطيع أن تحقق تطورا كبيرا على مستوى الحياة العملية، وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت وتكتسب معرفة تفيدك مستقبلا، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم مميز لمواليد برج الميزان على المستوى العاطفي أيضا، حيث يتواجد القمر في منزل العلاقات؛ ما يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب من قبل الأحباب والأصدقاء حولك، وفق عبير فؤاد.