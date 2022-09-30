حظك اليوم برج الحمل الجمعة 30-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل من الأبراج النارية، إذ تمثل النار مشعل النور الذي يضئ الطريق وفي حالة عدم القدرة على التكيف مع النار يمكن استخدامها بشكل خاطئ، ويتسم مولود البرج بشخصيته القوية التي تجعله يحقق كل ما يريد في حياته المهنية والعاطفية مهما كانت العقبات التي تواجهه.

مواصفات برج الحمل

ويتسم مولود برج الحمل بالعناد الكبير، فهو رغم قلبه الطيب يحب أن ينفذ آرائه وطلباته التي يحتاجها مهما كانت الظروف من حوله، كما أنه يحب المغامرات ويتحدى الصعاب ليحقق كل أهدافه، ورغم اندفاعه فهو يدرس خطواته في الأمور المهمة والفاصلة بشكل جيد حتى لا يتعرض لشئ غير متوقع.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

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حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

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