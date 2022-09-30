حظك اليوم برج العذراء الجمعة 30-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العذراء بالشدة في التعامل، وذلك نظرًا لحرصه على أن يكون كل شئ في مكانه المناسب، إذ لا يسمح بالفوضى وعدم الترتيب، ويعشق النظافة التي تسيطر على مجريات حياته، فهو أينما حل يحب أن يحدث تغييرا في النظام ويرى مشاهد جمالية مختلفة ومميزة، ويجعله هذا يدخل في خلافات مع من حوله خاصة إذا كان الطرف الآخر غير مهتم.

ويعشق مواليد برج العذراء العمل والحياة المهنية، كما أن النساء منهم يحبون الطبخ والترتيب ويقدسون الأسرة ويحرصون على تقديم كل سبل الراحة والدعم لهم.

وفيما يلي، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وفق ما قالته عبير، وقد يجعلك ذلك تشعر بالتشوش ويتطلبك منك أن تكون هادئا ولا تتسرع في قراراتك التي تتعلق بالعمل اليوم حتى لا تجني نتائج سلبية تؤثر عليك مستقبلا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر اليوم في وضع معاكس، وهو ما يجعلك متوترًا على المستوى العاطفي، ومن الأفضل ألا تبالغ في ردود فعلك وأن تكون صبورًا كثيرًا في مواجهة المستجدات التي تصيبك بالحزن، وفق عبير.