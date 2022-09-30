حظك اليوم برج الأسد الجمعة 30-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يحافظ مولود برج الأسد على مظهره كثيرا ويحب أن يكون في أكمل هيئة، لذا دائما ما تجد لديه هوس كبير بالتسوق وشراء الملابس والمستلزمات، فلا يمكن أن يسمح لأحد بأن ينتقده او يعطي تعليقا سلبيا على مظهره، حيث يعرف عن مواليد هذا البرج الأناقة الشديدة والمظهر الجذاب الذي يلفت انتباه الجميع أينما تواجد.

كما يعرف عن مولود برج الأسد خفة ظله وحبه للفكاهة، بجانب وسامته الشديدة، لذا ينجح مواليد هذا البرج في جذب انتباه الكثيرين والوقوع في حبهم سريعا، خاصة مع ثقته الكبيرة في نفسه.

وفيما يلي، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس تتواجد بمنزل العلاقات اليوم؛ ما يدفعك للعمل بإصرار وإخلاص في عملك، وتنجح في عرض أفكارك وآرائك بموضوعية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب اليوم مما يعدك بقضاء أوقات مميزة، وتنجح اليوم في التأثير على من تحب وتخطف قلبه بكل الود والحب والعطف، بحسب ما قالته عبير فؤاد.