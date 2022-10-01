كوريا الجنوبية تسجل 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 26960 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بينها 301 وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24796014 حالة.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 39 حالة وفاة بسبب «كورونا»

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 39 حالة وفاة بسبب «كورونا»، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 28445 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

واعتبارًا من اليوم السبت، ألغت كوريا الجنوبية، مطلب اختبار «بي سي آر» الخاص بـ «كورونا» للمسافرين الوافدين في اليوم الأول من وصولهم البلاد.

وفي 4 أكتوبر الجاري، ستسمح السلطات الكورية الجنوبية، بزيارات شخصية في دور رعاية المسنين والمرافق الأخرى ذات الصلة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، تسجيل 106 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.