مدير «القديس يوسف»: إنشاء استديو في المدرسة لبث شرح المناهج للطلاب

قال الفرير سامح فاروق، مدير مدرسة القديس يوسف الفرير، إن العام الدراسي الجديد 2022-2023، سيكون عام الإبداع وخالي من الصعوبات والأمراض، مؤكداً أن الطفل هو محور العملية التعليمية وأساس الحاضر، وهو شاب ورجل المستقبل، والدولة بكل مؤسساتها تضعه نصب أعينها، وإرادة التطوير التي نلمسها تدل على ذلك.

«سامح»: بناء عقل سليم يتطلب جهداً كبيراً لا يعتمد على التلقين

وأضاف «سامح» خلال حفل انطلاق العام الدراسي الجديد، أن الفكر التربوي التعليمي يدفع الجميع لتطوير الإنسان من جميع الجوانب، مؤكداً أن بناء عقل سليم يتطلب جهداً كبيراً لا يعتمد على التلقين بل التربية السليمة التي تتم بالأنشطة وغرس القيم من خلال معسكرات وأنشطة وانفتاح على عالم آخر وكل مؤسسات المتجمع المدني.

وأكد الفرير سامح فاروق، أن الطفل لا بد أن يُحترم من الجميع دون استثناء بعيداً عن الدين أو الجنس: «نطلب من الجميع الحرص في التعامل مع الطفل والحساسية في كل المواقف الحياتية»، لافتا إلى اهتمام حي وسط القاهرة بأعمال التنظيف ورفع الإشغالات مع بداية العام الدراسي الجديد، «الطفل عشان يكون نظيف لازم يكون في بيئة نظيفة».

سامح فاروق: نشارك في تطوير البيئات المختلفة

ونوه الفرير سامح فاروق، إلى أن المدرسة كمؤسسة تعليمية، تشارك في التطوير العقلي أو تطوير البيئات المختلفة والمحيطة رغم الصعوبات، مشيراً إلى اهتمام المدرسة بكرامة المعلم، مشيداً بقرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم بتوجيه المدارس بوضع لافتات «قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا».

وأكد أن ذلك يدل على كرامة المعلم والاهتمام به والرقي به ليساعد في إنشاء جيل مليء بالطاقة والحيوية، «لأن هدم المعلم يعني هدم الثقافة والتعليم».

وأوضح مدير مدرسة القديس يوسف الفرير، أن المدرسة اهتمت بتدريب المعلمين وحصلوا على كارنيه المعلم الرقمي بالتنسيق مع جامعة عين شمس، «نشجع على تدريب المعلمين في المبادرات الشخصية»، لافتاً إلى أن سيتم عمل استديو بالمدرسة لبث شرح المقررات الدراسية من خلاله لتخريج إنسان واعي مثقف يعي بمن حوله والبيئة التي تحيط به ويحافظ عليها.