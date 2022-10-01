الجامعات تستقبل طلابها بأغاني وطنية ومسابقات وإجراءات احترازية مشددة

مع أول أيام الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، نظمت إدارات رعاية الشباب و كليات التربية الموسيقية والنوعية وأسر الاتحادات الطلابية، الأنشطة الطلابية المختلفة والمهرجانات والاحتفالات بمناسبة العام الدراسي الجديد، وتخللت الاحتفالات عزف بعض المقطوعات الموسيقية ومسابقات الأنشطة الطلابية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

العام الدراسي الجديد 2022

وبدأت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، استقبال الطلاب الجدد والقدامى، ونظمت الجامعة عددًا من المهرجانات مع تشغيل الأغاني الوطنية وتنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة مع أول أيام الدراسة، مؤكّدة انتهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعام الجديد والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وانتظم أول أيام الدراسة في الجامعات الخاصة والأهلية اليوم، إذ أعلن عدد من رؤساء الجامعات مشاركتهم احتفالات استقبال الطلاب، مع تطبيق كل التعليمات والضوابط التي أقرّها الأعلى للجامعات، أبرزها تأكيد الانتهاء من إعلان كل الجداول الدراسية للطلاب بالكليات المختلفة.

الالتزام بالخريطة الزمنية

وأكّد الدكتور صديق عبدالسلام رئيس جامعة الأهرام الكندية لـ«الوطن»، الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالدراسة، مضيفاً أنَّ أول أيام الدراسة يشهد تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكّد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة انتظام الدراسة اليوم بمختلف الكليات، مضيفاً أنَّ الجامعة تنظم حفلات استقبال للطلاب، مؤكداً الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا، مشيراً إلى أنَّ الجامعة أنهت جميع استعداداتها قبل بدء الدراسة بأيام.