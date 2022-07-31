بالخطوات.. رابط الاستعلام عن فواتير الكهرباء في مصر عن شهر أغسطس 2022

يبدأ نحو 28 مليونًا و570 ألف مشترك بالكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة البحث عن الطرق والآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة في «جنوب القاهرة - شمال القاهرة - جنوب الدلتا - شمال الدلتا - الإسكندرية - البحيرة - القناة - مصر الوسطى - مصر العليا» للاستعلام عن قيمة استهلاك فواتير الكهرباء عن شهر أغسطس 2022

رابط الاستعلام عن فواتير الكهرباء عن شهر أغسطس 2022

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رابط واحد يمكن للمشتركين في جميع الفروع والإدارات التابعة لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات الاستعلام منه عن فواتير الكهرباء عن شهر أغسطس 2022، وذلك عبر هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة أغسطس 2022

وطالبت الشركة القابضة لكهرباء مصر المشتركين من أصحاب العدادات التقليدية والميكانية القديمة اتباع عدد من الخطوات للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس 2022 باسم المشترك عبر تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء مع اتباع الخطوات التالية:

- اضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- حدد اسم المحافظة الخاصة بك.

- أدخل الاسم ورقم العداد الذي يتكوّن من 10 أرقام.

- آخر خطوة تتمثل في الضغط على زر استعلام.