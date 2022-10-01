تصادم سيارتين على كوبري منشية البكاري بسبب تسرب زيت

شهد كوبري منشية البكاري، حادث سير مروري إثر تصادم سيارتين «ملاكي»، بسبب تسرب زيت على الطريق، ما أسفر عن وقوع الحادث بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق واصطدام السيارتين، وذلك دون وجود إصابات بشرية، واقتصرت على الخسائر المادية فقط.

بلاغ بحادث تصادم

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين «ملاكي» أعلى كوبري منشية البكاري، بسبب تسرب زيت على الطريق، ما أسفر عن وقوع الحادث بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق واصطدام السيارتين، وذلك دون وجود أي إصابات بشرية واقتصرت على الخسائر المادية فقط.

رفع آثار الحادث من على الطريق

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين في حالة وجود إصابات، فضلًا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق، وعودة حركة الطريق مرة أخرى بعد توقفه لفترة بسبب الحادث.

وبعمل التحريات الأولية، تبين أن تسرب زيت من إحدى السيارات تسبب في وقوع الحادث واختلال عجلة القيادة بيد السايق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.