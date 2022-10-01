تفاصيل حادث زهراء المعادي.. سيارة مسرعة أنهت حياة طفل أثناء شرائه أدوات المدرسة

صوت ارتطام قوي على الأسفلت جذب انتباه المارة الذين هرولوا تجاهه، ليتفاجأوا بالصدمة الكبرى حينما وقع نظرهم على طفل، غارقًا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

واقعة مأساوية شهدتها منطقة زهراء المعادي في محافظة القاهرة، حينما فارق طفل في العقد الثاني من العمر الحياة، قبل ساعات قليلة من انطلاق العام الدراسي حيث كان في اتجاهه لشراء بعض الاحتياجات والأدوات المدرسية، لكن القدر لم يمهله وطويت صفحته الأخيرة.

الطفل كان يستعد للعام الدراسي الجديد

كان الطفل يعبر الجهة الأخرى من الطريق بخطوات مسرعة فرحا بشراء أدواته المدرسية، ولم يدرك أنه يسرع لمقابلة مصيره والمشهد الأخير في حياته، صدمته سيارة مسرعة، وسقط الضحية مدرجا في دمائه، على الفور تم نقله إلى مستشفى المعادي، لكن كان لفظ أنفاسه الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ووفاة طفل بأحد شوارع منطقة زهراء المعادي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ وتبين اصطدام سيارة بطفل أمام أحد مجمعات بيع الأدوات المدرسية، وتم نقله إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجار القبض على المتهم.

العقوبة المتوقعة على المتهم

وقال المحامي أشرف ناجي، إن هذه الجريمة إذ ثبت أنها قتل خطأ دون أي نية أو قصد، فهي جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات، والتي تنص على من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف المحامي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا كانت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتابع ناجي، بأن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.