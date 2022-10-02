حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2-20-2022 عاطفيا ومهنيا

شكوك ومكاسب ووضع معاكس وأخر يمنحك الزهو ولقاءات موفقة، هكذا تخبر عبير فؤاد خبير الفلك وعلم الأبراج بعض أصحاب الـ 12 برج فلكي توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني، إذ يحرص البعض على متابعة الطالع بشكل يومي قبل اتخاذ بعض الأمور المصيرية المتعلقة بالشريك أو محيط العمل والأصدقاء والعائلة.

واليوم الأحد 2 أكتوبر الجاري، نقدم تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لـ«الوطن»، الخاصة بتفاصيل حظك اليوم لمختلف الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم .

حظك اليوم برج الحمل 2-20-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك ينصحك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 2-20-2022 على الصعيد عاطفي

تساورك الشكوك لكن لا تبالغ اليوم في إظهار مشاعر القلق.

حظك اليوم برج الثور 2-20-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بمكاسب ولقاءات موفقة وتبدو أكثر استعدادا للتطور.

حظك اليوم برج الثور 2-20-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. قد تجد من يمد لك يد العون وتحسن استغلال ذلك واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-20-2022 على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك بروح تفاؤل وترى الأمور من جانبها الإيجابي ويعدك ذلك بالسعادة.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-20-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات مولود برج الجوزاء وهذا يمنحك اليقظة والنجاح، ويحالفك الحظ اليوم في كل شيء له علاقة بالمال والأعمال.

حظك اليوم برج السرطان 2-20-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتحمل أي معارضة وأن تقاوم ميلك للغضب.

حظك اليوم برج السرطان 2-20-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا، لا تبالغ في حساسيتك وتمردك على الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الأسد 2-20-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على إظهار مواهبك التنظيمية.. تنظم أولوياتك وتهتم بواجباتك المهنية والعائلية.

حظك اليوم برج الأسد 2-20-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تساعدك على التأثير في الآخرين وتوضيح وجهة نظرك وتنجح في أن تصحح المفاهيم.

حظك اليوم برج العذراء 2-20-2022 على الصعيد المهنيي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم حضورا قويا.. لا تتردد اليوم في قبول الاجتماعات والدعوات الاجتماعية.

حظك اليوم برج العذراء 2-20-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تبدو لامعا في عيون الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 2-20-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات.. تبدو راغبا في التطور والانفتاح وتتسلح بإرادة من حديد.

حظك اليوم برج الميزان 2-20-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.

حظك اليوم برج العقرب 2-20-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إدارة الأزمات وتستفيد من خبراتك.

حظك اليوم برج العقرب 2-20-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية وتقترب بلطف ممن حولك.

حظك اليوم برج القوس 2-20-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني والأولوية اليوم لمحاولة مضاعفة تركيزك، ومن المهم أن تعمل بدقة وتعتني بحساباتك.

حظك اليوم برج القوس 2-20-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل للتشوش وعليك أن تصبر وتتأنى في أقوالك حفاظا على علاقاتك.

حظك اليوم برج الجدي 2-20-2022 على الصعيد المهني

تبدو اليوم مقنعا وتمدك الأفلاك بالعزيمة وبالإرادة القوية.

حظك اليوم برج الجدي 2-20-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تستفيد اليوم من الظروف المتاحة وتطوعها لصالحك.

حظك اليوم برج الدلو 2-20-2022 على الصعيد المهني

الحياة ليست سهلة وعليك أن تعد نفسك للهجوم أو للدفاع.. وكن مستعدا للتخطيط ولإعادة حساباتك في سرية!

حظك اليوم برج الدلو 2-20-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم ألا تبالغ في انفعالاتك وحاول أن تلزم الهدوء واستمع للآخرين أكثر مما تتكلم.

حظك اليوم برج الحوت 2-20-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يساعدك اليوم على التصرف بحكمة واقتدار وتتخذ قرارات سليمة، وتحصل بسهولة على دعم الزملاء والرؤساء.

حظك اليوم برج الحوت 2-20-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم ثقة بالنفس، وتبدو أقوى مما تعتقد وتنفعك مرونتك في التأثير فيمن حولك.