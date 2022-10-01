حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1-10-2022 عاطفيا ومهنيا

تجنب الزهو بنفسك، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لعدد من الأبراج الفلكية، التي نصحتهم ببعض الكلمات المقتضبة حتى لا يخسروا اليوم، وعلى النقيض هناك أخبار سارة ينتظرها أصحاب الأبراج الأخرى.

وفيما يلي، نقدم تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لـ«الوطن»، الخاصة بتفاصيل حظك اليوم لمختلف الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت.

حظك اليوم برج الحمل 1-10-2022 على الصعيد المهني

الفلك يخبرك مولود برج الحمل أن اليوم القمر في منزلك التاسع يدفعك نحو المغامرة ونحو التفاوض مع جهات أجنبية وتبدو موفقا في كل خطوة.

حظك اليوم برج الحمل 1-10-2022 على الصعيد عاطفيا

ومع الشريك اجتماعيا وعاطفيا رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بحضور أخاذ ولن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك.

حظك اليوم برج الثور 1-10-2022 على الصعيد المهني

واليوم برج الثور القمر والمريخ متنافران في منزلي المال ويحتم عليك ذلك أن تكون حذرا وألا تدخل اليوم في مغامرات مهنية أو مالية.

حظك اليوم برج الثور 1-10-2022 على الصعيد العاطفي

أما على الجانب العاطفي، فأنت اليوم ستجد الكواكب مجتمعة بمنزلك الثاني عشر، ويجعلك ذلك أكثر ميلا للعزلة.. عموما كن لبقا ولا تتسرع في كلامك، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-10-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بتجنب القسوة في التعامل مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-10-2022 على الصعيد المهني

كن هادئا إذا واجهت تغيرات غير متوقعة من أحد الأشخاص تجاهك، وكن حذرا في توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج السرطان 1-10-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ومن الضروري اليوم أن تنظم جهودك وتهتم بصحتك.

حظك اليوم برج السرطان 1-10-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أخبارك الشخصية أو خططك، وتجنب الزهو بإنجازاتك.

حظك اليوم برج الأسد 1-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يدفعك نحو أن تحرز اليوم نتائج قياسية في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج الأسد 1-10-2022 على الصعيد العاطفي

الفلك يعدك بالتوافق العاطفي وقد تنمو علاقة عاطفية وتتوطد بدون مشاكل.

حظك اليوم برج العذراء 1-10-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم بأن تتوخى الحيطة والحذر.. في الجو مكائد خافية.

حظك اليوم برج العذراء 1-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتسامح مع أخطاء الأحباب أو الأهل والأقارب ولا تركز على الزلّات الغير مقصودة.

حظك اليوم برج الميزان 1-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات.. تبدو راغبا في التطور والانفتاح وتتسلح بإرادة من حديد.

حظك اليوم برج الميزان 1-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تدير حياتك الشخصية والعاطفية بهدوء.

حظك اليوم برج العقرب 1-10-2022 على الصعيد المهني

وانت مولود برج العقرب القمر يتنافر مع المريخ بمنزلي المال ويسلط الضوء على أمور مهنية ومالية وعليك أن تنتبه لخطواتك وحساباتك، وتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج العقرب 1-10-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تكون لبقا وحريصا في وعودك وتجنّب الدخول في جدال قد يؤدي لصدام.

حظك اليوم برج القوس 1-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك واثقا ومؤثرا وقادرا على الإقناع.

حظك اليوم برج القوس 1-10-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بكل الجاذبية والحيوية والتفاؤل ويعدك ذلك بقضاء يوم ممتع.

حظك اليوم برج الجدي 1-10-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ومن المهم ألا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.. لا تتذمر إذا تعطلت أمور، وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج الجدي 1-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك أن تتصرف بهدوء والوقت ليس مناسبا للظهور ولا تعلن خططك أو أخبارك وتجنب الزهو.

حظك اليوم برج الدلو 1-10-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الأصدقاء يمدك بالخيال الخصب والحماس ويجعلك تؤثر فيمن حولك بشكل رائع.

حظك اليوم برج الدلو 1-10-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ داعمان ويمدانك بالجاذبية ويدعمان خطواتك في الاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج الحوت 1-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس واليوم يجب أن تنظم أولوياتك وحاول أن تتكيف بهدوء مع التطورات وما يستجد.

حظك اليوم برج الحوت 1-10-2022 على الصعيد العاطفي

لا تُبدِ استياءً أو تبرُّما وحاول أن تنجز في هدوء وصمت، وبدون ضجيج.