حظك اليوم برج السرطان السبت 1-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يقدس مولود برج السرطان حياته العاطفية كثيرا ويجعلها في المقدمة مقارنة بحياته المهنية، وذلك لأنه يسعى للحصول على الاستقرار ولا يجد ذلك إلا في أسرته ويعتقد أنها هي الملاذ التي تجعله يواجه صعوبات الحياة، لذا دائما ما يكون مخلص لشريك حياته كثيرا، ويكون رومانسيا معها إلى أقصى درجة، ويقدم لها كل سبل الراحة، ولا يتأخر عن تلبية أي طلب او رغبة أو شيء تحلم به، لذا تكون علاقاته ناجحة كثيرا وينجح في كسب قلوب محبوبته.

وفيما يلي نعرض تصريحات عبير فؤاد في حديثها لـ«الوطن»، بشان تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة اليوم وهو ما يحتم عليك الراحة وعدم هدر طاقتك فيما لا يفيدك حتى لا تشعر بالسوء والتعب، وفق عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتزام السرية والكتمان، وعدم إعلان عن أخبارك الشخصية أو خططك التي تنوي فعلها مستقبلا، كما يجب عليك تجنب الزهو بإنجازاتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.