حظك اليوم برج الجوزاء السبت 1-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الجوزاء بالذكاء الشديد، كما يعرف عنه تقلب المزاج سريعا وبشكل يثير تعجب من حوله كثيرا، كما يتميز بالانفتاح على الآخر ويسعى لخوض تجارب جديدة والابتكار في مجال عمله ومهنته وتطويرها والتطوير من نفسه والوصول إلى نقطة متقدمة، وهو شخص اجتماعي كثيرا يحب خوض الأحاديث والنقاشات مع الآخرين، ومتسمع جيد لكم حوله ويقدر مشاكلهم ويسعى لإيجاد حلول لها، ويشاركهم أرائه حولها، وأصدقائه يحبون الاستماع إلى وجهات نظره التي دائما ما تكون مختلفة، ويمتلك أسلوباً قويّاً وجذاباً في النقاش وطرح الأفكار.

وفيما يلي نعرض تصريحات عبير فؤاد في حديثها لـ«الوطن»، بشأن تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم إذا كنت متزوجا بالتعامل بهدوء وابتعد عن التعامل بقسوة حتى لا تسبب في ألم وتعب شريك حياتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

عليك أن تتمالك أعصابك اليوم و إذا واجهت تغيرات أو تصرفات غير متوقعة مفاجئة لك من أحد الأشخاص تجاهك، التزام الهدوء ولا تبدي رد فعل، وكن حذرا في توقيع الأوراق، بحسب عبير فؤاد.