إصابة 4 أشخاص انقلبت بهم سيارة في ترعة بالشرقية.. كدمات وكسور

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بترعة بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، ونُقل المصابون إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد تلقي المركز بلاغا بانقلاب سيارة في ترعة بمركز الحسينية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات وكسور.

نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي، لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة بالشرقية. وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.