إصابة 4 في معركة «السماكين» بسبب معاكسة زوجة أحدهم بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص في محافظة الدقهلية اليوم، في مشاجرة نشبت بين «السماكين» في إحدى قرى منية النصر، بسبب قيام أحدهم بمعاكسة زوجة الآخر في الشارع، واستخدم أطراف المشاجرة الأسلحة البيضاء، ما تسبب في إصابتهم بجروح طعنية وشبه نافذة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتم تحويل اثنين منهم إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر، ببلاغ مستشفى منية النصر المركزي، بوصول شخصين مصابين بجروح متنوعة، وهما «محمد ش. ج.»، 27 سنة، سماك، ومصاب بجروح متنوعة في الصدر والرأس والجبهة والفخذ، واشتباه تجمع هوائي بالرئة اليسرى، وتم تحويله إلى مستشفى العام بالمنصورة، وشقيقه المدعو «أحمد ش.ج.»، 31 سنة، سماك، ومصاب بجروح قطعية بالجانب الأيسر، والوجه، ومقيمان بقرية كفر علام التابعة لدائرة المركز.

إصابة اثنين من أطراف المشاجرة

وانتقل ضباط مباحث مركز منية الصر، إلى مكان البلاغ، وبالفحص وبسؤال المصابين، في محضر الشرطة، اتهما كلا من «رائد م. ح.»، 29 سنة، سماك، ومقيم بقرية منشأة عاصم، مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح قطعي بالساعد الأيمن، و«محمد أ. ع.»، 52 سنة، عامل زراعي، مقيم بقرية كفر علام، مصاب بجروح قطعية بالجانب الأيسر، وأحدهما شبه نافذ، وتم تحويله لمستشفى المنصورة العام.

تبادل الاتهام بسبب معاكسة زوجة أحدهم

وبسؤالهم في محضر الشرطة، تبادلوا الاتهامات، واتهم الأول من الطرف الأول بمعاكسة زوجة الأول من الطرف الثاني، وتعدى كل منهم على الآخر بالآلات الحادة وتم التخلص منها، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 11111 لسنة 2022 جنح منية النصر، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الرأي القانوني

ومن جانبه، قال أحمد علي المحامي بالنقض، إن مثل هذه القضايا تنتهي بالتصالح، وفي حال عدم الصلح بين الطرفين فإن القضية إذا تم تكييفها شروع في قتل، أو إحداث عاهة أو غيرها، فإن القانون حدد نسب السحن من 6 أشهر إلى 7 سنوات، حسب مجريات القضية.