«العربية»: غازبروم الروسية توقف ضخ الغاز لإيطاليا اعتبارا من اليوم

أعلنت شركة «غازبروم» أنها غير قادرة على تأكيد كميات الغاز المطلوبة لهذا اليوم، مشيرة إلى أنه لا يمكن توريد الغاز عبر النمسا لذلك، لافتة إلى أنّ إمدادات الغاز الروسي إلى «إيني» عبر نقطة دخول «ترافيسيو» ستكون عند الصفر، وفقًا لما أفادته «إيني» أكبر شركة نفط إيطالية، في بيان على موقعها على الإنترنت يوم السبت، وبحسب نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

وقال المتحدث الرسمي باسم «إيني»: «نعمل مع شركة غازبروم للتحقق مما إذا كان من الممكن إعادة تنشيط التدفقات إلى إيطاليا».

بدائل الغاز الروسي لأوروبا

وتسارع الدول الأوروبية لإيجاد بدائل للغاز الروسي وحمايته من انقطاع الإمدادات مع استمرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حجب الطاقة عن القارة للضغط على الاتحاد الأوروبي، وفقًا لصحيفة «بلومبيرج» الأمريكية.