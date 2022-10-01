السجن والغرامة لموظف وعامل لاتجارهما في الترامادول والهيروين بالعبور

قضت محكمة جنايات شبرا بحبس موظف وعامل لقيامهما بالاتجار في المخدرات في دائرة قسم العبور، بواقع 10 سنوات سجنا مشددا وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم الأول موظف، و15 عاما سجنا مشددا وغرامة 100 ألف جنيه، للمتهم الثاني.

صدر الحكم في الدائرة الخامسة جنايات شبرا برئاسة المستشار هاني مطاوع رئيس جنايات شبرا وعضوية المستشارين محمد نصر وأحمد شحاته ومحمد سعد الدين بأمانة سر ماهر الشوبري.

تفاصيل سقوط موظف بحوزته ترامادول مخدر بالعبور

وكشفت التحقيقات في الواقعة الأولى قيام «محمد أ ط» 30 سنة محاسب بشركة مقاولات بالاتجار في المواد المخدره في دائرة قسم العبور حيث ضبط المتهم بحوزته كيس بلاستيكي في أحد الأكمنة بداخله 7 علب تحوي كل منهم 10 أقراص لمخدر الترامادول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف الجوال لتسهيل الاتصال بعملائه.

تفاصيل ضبط عامل بحوزته مخدرات في العبور

وفي الواقعة الثانية كشفت التحقيقات قيام «عمر.م» 20 سنة عامل بالاتجار في المخدرات وفي أحد الأكمنة وبتفتيشه عثر بحوزته على 37 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ المالي حصيلته والهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف الجوال لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنيه للتحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.