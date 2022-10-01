أمل إبراهيم ومحمد الإدنداني في «واحد من الناس».. الاثنين

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الاثنين المقبل يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والفنانة أمل إبراهيم والفنان محمد الإدنداني، والكشف عن العديد من الأسرار والكواليس الفنية في حياتهما الفنية.

أمل إبراهيم تكشف هل تعرضت للظلم خلال مسيرتها؟

وتتحدث الفنانة أمل إبراهيم عن اسمها الحقيقي ووالدتها وأسرار حياتها الخاصة، وتكشف عن حزنها الشديد من الفنانة فاتن حمامة وعدم مشاهدة أفلامها.

كما تتحدث عن فيلم الكيت كات وذكرياتها مع النجم محمود عبد العزيز، وعن أكثر الفنانين والفنانات قربا لها في الوسط الفني، وهل تعرضت للظلم خلال مسيرتها الفنية؟

الإدنداني يتحدث عن علاقته بالفنان إسماعيل ياسين

وفي نفس الحلقة، يحل الفنان محمد الإدنداني ويتحدث عن علاقته بالفنان إسماعيل ياسين ويقوم بغناء مونولوج له، كما يجيب على سؤال هل صحيح أنه قال مش بحب علي الكسار لأنه أساء للنوبيين، كما يلقي جزءا من قصيدة شعر.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، برئاسة الفنان الدكتور يحيى الفخراني، كرم عددا كبيرا من نجوم زمن الفن الجميل، وكان من ضمنهم الفنانة أمل إبراهيم، والفنان محمد الإدنداني.