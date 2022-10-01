عاصفة ترابية ورياح شديدة في المنيا.. والحرارة تسجل 42 درجة محسوسة

تشهد محافظة المنيا عاصفة ترابية، بدأت ظهر الخميس الماضي، وتسببت في تعكير صفو الأجواء، والتزام المواطنين منازلهم، كما أضرت بأعمدة الإنارة وتسببت في سقوط شجرة بشارع كورنيش النيل دون أضرار.

وصاحبت العاصفة الترابية في محافظة المنيا رياحا شديدة مثيرة للأتربة، حيث تشهد المحافظة موجة من الطقس السيئ، بدأت منذ ظهر الخميس الماضي، وسجلت الحرارة المحسوسة اليوم السبت، 42 درجة وذلك وفقا لبيان الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بمحافظات شمال الصعيد ومنها المنيا.

عاصفة ترابية وطقس سيئ في المنيا

عاصفة المنيا الترابية وحالة الطقس غير المستقر، تسببت في سقوط شجرة بشارع الكورنيش بالقرب من نادي المنيا الرياضي دون وقوع أي أضرار حسبما رصدت الوحدة المحلية، في الوقت الذي اشتكي عدد من الأهالي بتضررهم من أعمدة الإنارة جراء موجة الطقس السيئ.

وخلت النوادي والأماكن المفتوحة من المترددين، بسبب العاصفة الترابية بالمنيا، كما تراجع الإقبال على كورنيش المدينة بشكل واضح بسبب سوء الأحوال الجوية، واستمرار هبوب الرياح الشديدة المحملة بالأتربة، في الوقت الذي ظهرت فيه أعمدة إنارة تعرضت لميول بسبب شدة الرياح، فأرسل الأهالي استغاثات للمحافظة التي استجابت على الفور، وفقا لبيان صادر عن المحافظة ومنشور على صفحتها الرسمية.

المحليات تجري أعمال صيانة لأعمدة الكهرباء

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في بيان، عن استجابته لشكاوى عدد من الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضررهم من أعمدة الإنارة نتيجة للرياح الشديدة، وسوء أحوال الطقس.

وقال المحافظ، إنه وجه رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمتابعة التلفيات التي لحقت بعدد من أعمدة الإنارة، وإصلاحها وصيانتها على الفور حفاظا على حياة المواطنين.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، بيان الأرصاد الجوية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، حيث تستمر الموجة الحارة حتى صباح غدا الأحد، مع وجود نشاط للرياح، وتنكسر موجة الحر تدريجيا حتى تصل لـ36 درجة محسوسة يوم الأربعاء المقبل.