مراحل تصنيع أقراص حلوى المولد النبوي.. «طازة من المصنع للزبون»

بمجرد دخولك إلى شارع «مولد النبي» في مدينة الزقازيق هذه الأيام، يجذب نظرك الحلوى داخل واجهات العرض بالمحلات تزامنًا مع اقتراب الاحتفالات بذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وتتضمن أصناف عديدة، أبرزها أقراص الحلوى البيضاء الدائرية التي تزينها «السمسم، السوداني، الحمص»، ويليها العلف بأنواعه.

يقول رضا فهمي، إنه تعلم أصول صناعة الحلوى من بلده الأم دمياط، واستقر به الحال منذ سنوات هو وأسرته في الشرقية، لافتًا إلى تصنيع جميع أنواع الحلوى بمصنعه في شارع «مولد النبي»، ويعد من أقدم المصانع في الزقازيق: «أنا بقالي 40 سنة في مهنة تصنيع حلويات المولد، وصنعها طول السنة ولكن بكثف الإنتاج في الموسم بتاعها»، بحسب حديث «فهمي» لـ«الوطن».

«أنا بعرض الحلويات طازة يوم بيوم»، ينتج المصنع الأصناف الأساسية المتعارف عليها من الحلوى، كالقرص بالسمسم، السوداني والحمص، فضلًا عن العلف بأنواعه والجزرية والملبن العادي والملبن الحبل المحشو بمكسرات عين الجمل، هذا بالإضافة إلى أنواع إضافية كقرص المكسرات من اللوز، البندق، الفستق والكاجو والقشطة.

وشرح «فهمي» مراحل إعداد وتجهيز الأصناف الأساسية من حلوى المولد، وهي القرص البيضاء ويوجد منها 3 أنواع، وهي «سوداني، حمص وسمسم»، ويبدأ تصنيعها عبر غلي المكونات «سكر وجلوكوز» في درجة حرارة مرتفعة، وتُرفع من على النار وقوامها سائل، ثم تُقسم لتشكيلها، ويضاف لكل نوع نكهة مختلفة ما بين «فانيليا، نوجا وموز»، وبعد تهويتها تُرفع على ماكينة لتصبح بقوام مطاطي، ثم إضافة المكسرات للعجين وهو لين، وصولًا إلى آخر مرحلة وتشكيله أقراص دائرية.

أسعار حلوى المولد تبدأ من 75 جنيهًا

واختتم «فهمي» حديثه، بأنه يبيع منتجات مصنعة في محله الخاص، وسعر كيلو المشكل العادي للمستهلك 75 جنيهًا، بينما يصل سعر كيلو العلف لـ 90 جنيهًا، فيما يصل سعر المشكل مكسرات 120 جنيهًا، وسعر كيلو الملبن الحبل 190 جنيهًا، فيما تبلغ أسعار أقراص اللوز، البندق والفستق، 35 و40 و55 جنيهًا.