«الصحة»: إنشاء قاعدة البيانات المميكنة لزراعة الأعضاء يستغرق 6 أشهر

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر لديها قانون ينظم زراعة الأعضاء، وهو القانون رقم 5 لسنة 2010، ورغم صدوره منذ 12 عاما، إلا أن الكثير من مواده لم تفعل؛ منها التبرع بالأعضاء من المتوفين إلى الأحياء من خلال وصية.

قاعدة البيانات تشمل المرضى المحتاجين والمتبرعين

وشدد في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، على أن فكرة أن يكون هناك قاعدة بيانات مميكنة لضبط المنظومة والحوكمة من ضمن الملفات المهمة التي يجري العمل عليها، وتشمل قاعدة البيانات المرضى المحتاجين والمتبرعين، مشيرا إلى أن إنشاء مثل هذه القاعدة الضخمة والمميكنة والموحدة للمتبرعين والمرضى، يجعل الوزارة قادرة على متابعة أماكن عمليات زراعة الأعضاء ونتائجها ومعدلات النجاحات والمضاعفات، وهو ما يخلق منظومة متكاملة تحقق جودة خدمة وحوكمة وسهولة ويسر وتطبيق المواد غير المفعلة حتى الآن، وإنشاء هذه القاعدة يستغرق 6 أشهر.

وأوضح أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أجرى جولة ميدانية بمحافظة أسوان؛ لتفقد المستشفيات وتقديم الخدمة للمواطنين، وكان من ضمن المستشفيات التي زارها كوم أمبو، بالإضافة إلى مركز تنمية الأسرة ومركز الجعافرة.

الزيارة تشمل 10 أماكن

وأضاف عبدالغفار، أن الزيارة كانت موسعة شملت 10 أماكن ما بين وحدات صحية ومستشفيات، مشيرًا إلى أن أسوان من المحافظات التي دخلت فعليا في منظومة التأمين الصحي، ويبدأ العمل فيها قريبا جدا، وبالتالي كان من المهم أن يكون هناك جولة ميدانية للوزير؛ لمتابعة المعوقات ودفع الأمور بشكل أسرع.