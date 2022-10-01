«الصحة» تطلق حملة تطعيمية تزامنا مع بدء العام الدراسي

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد من المقرر أن تطلق حملة للتطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي لـ«أولى ابتدائي وحضانة وأولي إعدادي وأولى ثانوي».

انطلاق الحملة بالتنسيق بين التأمين الصحي ووزارة التعليم

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عملية التطعيم تجري من خلال التنسيق بين هيئة التأمين الصحي ووزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن هناك تطعيما آخر من المقرر الحصول عليه وهو التطعيم الثنائي، وهو عبارة عن حقنة في العضل لتحصين الطلاب من أمراض «الدفتريا والتيتانوس»، ويعطي مناعة للطلاب، وذلك بموافقة ولي الأمر.

اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة

وأضاف المصدر، أن جميع الفرق الطبية خلال حملات التطعيم تلتزم باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس، إذ يشهد المنحنى الوبائي استقرارا في أعداد الإصابات على مستوى محافظات الجمهورية.

‎وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لاستقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية، ودعت المواطنين للاطلاع على المستجدات المختلفة المتعلقة بالأمراض المعدية وغير المعدية من خلال مواقعها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.