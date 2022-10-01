إعدام 1297 كيلو أغذية وتحرير 181 محضرا في حملات مكثفة لـ«صحة الدقهلية»

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إدارة مراقبة الأغذية بالطب الوقائي، شنت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضي، وتمكنت من المرور على 208 منشآت غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وجرى إعدام أكثر من 1297 كليو جرام أغذية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط 51 منشأة تعمل بدون ترخيص

وأضاف «مكين»، في بيان، أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 181 محضر مخالفات مضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط 51 منشأة تعمل بدون ترخيص، ونحو 7 أخرى بها خطر داهم وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقها.

المرور المكثف على المنشآت الغذائية

وأكد أن تلك الحملات في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية

وأشار وكيل الوزارة أنه تم سحب 276 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 1297 كيلو أغذية مختلفة وما يقارب 245 لتر عصائر وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية، لافتاً إلى استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.