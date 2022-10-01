إعفاء طلاب أقسام الرياضيات والفيزياء بـ«علوم جنوب الوادي» من المصروفات

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة ستقدم حوافز متنوعة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بأقسام الرياضيات والفيزياء في السكن بالمدن الجامعية مجانا والإعفاء من المصروفات الدراسية.

والتقى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتورة سهير أحمد ربيع نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم.

تهنئة ببدء العام الجامعي الجديد

وهنأ رئيس الجامعة الحضور ببدء العام الجامعي الجديد وأكد أن كلية العلوم تشكل الركيزة الأساسية للبحث العلمي في مختلف الجامعات، مشيرا إلى أهمية تحديث اللوائح والانفتاح على الاتجاهات الحديثة في إعداد برامج أكاديمية جاذبة للطلاب.

تطوير البحث العلمي وتحسين مستويات الأداء

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تقدم كافة سبل الدعم لكلية العلوم لتطوير البحث العلمي وتحسين مستويات الأداء، مشيرا إلى أهمية النشر العلمي في التصنيف الدولي للجامعة وتعزيز المكانة والسمعة المؤسسية وشدد على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدى الجامعة.

شهد فعاليات اللقاء الدكتور محمود سيد عبد الصادق وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والدكتور جمال عبد الله أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.