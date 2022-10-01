«التعليم»: نسعى إلى تحقيق هدوء نفسي يحفظ كرامة الطالب والمعلم

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزار التربية والتعليم، إن الخطة التي تنتهجها الوزارة هذا العام تتعلق بعودة المدرسة لدورها الاجتماعي في تنشئة وإعداد الطلاب، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى إعادة الطلاب لمدارسهم بشكل طبيعي ومنتظم، مع تحقيق هدوء نفسي يحفظ كرامة الطالب والمعلم، ويضمن انتظام المنظومة التعليمية بشكل متكافئ.

تحقيق نسبة الـ25% من درجات العام عبر القنوات التعليمية

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة كذلك تسعى إلى تحقيق نسبة الـ25% من درجات العام من خلال حصص مشاهدات القنوات التعليمية من قبل الطلاب على المنصات المختلفة، وذلك عبر تطبيقه على مدار العام الدراسي بكل محافظات الجمهورية لكن بشكل تدريجي.

وزير التعليم يتابع خطة سير الأنشطة في المدارس

واستطرد: «وزير التربية والتعليم تابع اليوم خطة سير الأنشطة في المدارس المختلفة من نشاط رياضي أو اقتصادي أو فني، كما حرص على متابعة التفاصيل الخاصة بتطبيق يوم الأنشطة بشكل دقيق، وكذا التأكيد على استمرار الأنشطة بشكل جيد، وتوجيهاته كانت صريحة ومهمة».

وأوضح أن الوزارة لديها استراتيجية يجري تطبيقها بشكل حازم؛ منها انتظام العملية التعليمية بشكل سليم، وعودة الطلاب للمدارس بما يحفظ حقوقهم وقدرتهم على التحصيل العلمي، والحفاظ على كرامة المعلم والارتقاء بدوره سواء من خلال التدريبات التي تمت للمعلمين وغيرها من المجهودات الأخرى.

وتابع زلطة: «وزير التربية والتعليم أعلن منذ يومين تنظيم احتفالية بيوم عيد المعلم خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر، وخلالها يجري تكريم عدد من المعلمين أصحاب القصص الملهمة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة أنا المعلم، التي لم يحدد موعد إطلاقها حتى الآن».