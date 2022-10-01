«حياة كريمة»: نساند الفئات الأولى بالرعاية لتعليم أبنائهم

قالت ريهام يحيى، عضو قطاع التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة لها دور كبير في بناء الإنسان المصري؛ انطلاقا من الدور المجتمعي الذي تقوم به لدعم أبناء الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنها تساعد غير القادرين في تعليم أبنائهم.

توعية الطلاب بالمشروعات الخاصة بالمؤسسة

وأضافت «يحيى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المؤسسة قامت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بوضع خطة توعوية للجامعات والمدارس، وتستهدف التوعية بالمشروعات التي تقوم بها المؤسسة، خلاف الجهود والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لتغير شكل قرى الريف المصري.

المؤسسة تدعم الفئات بقاعدة بيانات قوية

واستطردت: «من ضمن الفئات الأولى بالرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من الفئات الأخرى، كما تجري مساندة الفئات غير القادرة على دفع مصروفات التعليم لأبنائها، والمؤسسة تدعمهم بقاعدة بيانات قوية».

وأوضحت أنه تم تجميع البيانات الخاصة بغير القادرين عن طريق الرصد الميداني للمؤسسة، كما يجري إرسال تلك البيانات ومراجعتها من قبل وزارة التربية والتعليم من خلال الرجوع للقاعدة الرئيسية للوزارة؛ للتأكد من عدم تكرار الفئات المدعومة فيما يخص المصروفات الدراسية.

وتابعت: «بالنسبة لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب تشمل فئات الأرامل والعمالة اليومية والمرأة المعيلة وغير القادرين، وهو الأمر الذي يجري بالتعاون مع وزارتي التعليم والتعليم العالي».