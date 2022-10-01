النـور مكانه في العقول.. «الوطن» ترصد طفرة التعليم من الأساسي حتى الجامعي (ملف خاص)

طفرة كبرى يشهدها التعليم فى مصر بمختلف مراحله «الأساسى والجامعى»، فى ظل «جمهورية جديدة» تُعلى من قيمة بناء الإنسان ضمن خططها للتنمية المستدامة وفى إطار رؤية مصر 2030، وهو ما يمكن رصده فى الخطط الكبرى التى تنفذها وزارتا التعليم العالى والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تمثلت فى استراتيجية التعليم الجديدة التى تعتمد بالأساس على التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن افتتاح جامعات جديدة أهلية وتكنولوجية ببرامج بينية وتخصصات تحتاجها سوق العمل لتخريج جيل جديد من الطلبة يشقون طريقهم للمستقبل مسلحين بمهارات وإمكانات العصر.

التكنولوجيا لم تترك مجالاً إلا ودخلت فيه، فالتخصصات والبرامج التعليمية الجديدة التى تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً، وتخدم كافة قطاعات التعليم بمصر، كلها قائمة على التقنية الحديثة، ما استلزم إنشاء بنية تحتية عالية المستوى فى المدارس والجامعات رصدت لها الدولة ميزانيات كبرى، وتطورت المدارس الفنية وأصبحت هى البوابة الذهبية لتخريج «فنيين مهرة» فى مختلف المجالات بالشراكة مع القطاع الخاص فى مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، وكلها تتكاتف معاً من أجل تخريج جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل.

«الوطن» ترصد فى هذا الملف ملامح تطوير التعليم الجامعى وقبل الجامعى بالتزامن مع انطلاق عام دراسى جديد شهد استعدادات مختلفة عن كل عام، أولها قرارات جديدة ومهمة من قبَل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، تخص الطلاب أولاً ثم أولياء الأمور والمعلمين، البداية جاءت بعودة الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة، فضلاً عن توفير كافة الاحتياجات اللازمة لانطلاق الدراسة بـ12 جامعة أهلية جديدة و7 جامعات تكنولوجية.