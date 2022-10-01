مصر تحلم بتعليم جامعي عالمي.. و3 ملايين طالب يلبون النداء

تستقبل الجامعات على مستوى الجمهورية ما يقرب من 3 ملايين طالب جامعى، مع انطلاق العام الدراسى الجديد، فى ظل الطفرة غير المسبوقة فى ملف التعليم الجامعى بتدشين عدد من التخصصات والبرامج الجديدة التى تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً، تحقق رؤية وأهداف الدولة واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتحقق طموحات الجمهورية الجديدة.

وتنوعت البرامج التى أتاحتها للطلاب ما بين تخصصات الذكاء الاصطناعى والصناعات الاستراتيجية وعلوم الفضاء والحوسبة وصناعة الأدوية والأجهزة الطبية وعلوم النانو والهندسة البيئية، وغيرها من البرامج التى لاقت إقبالاً كبيراً من الطلاب خلال تنسيق 2022، وهو ما أكده رؤساء جامعات حكومية وخاصة لـ«الوطن».

وتغيرت منظومة التعليم الجامعى فى مصر منذ عام 2014 شكلاً وموضوعاً، وهو ما فسره المتخصصون بالاتجاه إلى تدشين «الجمهورية الجديدة» المعنية ببناء الإنسان وخلق تعليم متميز وتأهيل الخريج لسوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى، وكلها محاور جديدة وضعتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى خطتها، حيث افتتحت 12 جامعة أهلية جديدة بتخصصات علمية تطبيقية، بجانب 4 جامعات أهلية دولية كلها فى إطار الخطة القومية لمشروعات الجامعات الجديدة التى تشمل الأهلية أو التكنولوجية.

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن الاتجاه إلى وظائف المستقبل فى التعليم الجامعى غيّر من شكل المنظومة تماماً، ليتجه بقوة نحو البرامج الجديدة التى تتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل والتوسع فيها وربطها بسوق العمل فى مختلف التخصصات العملية بمناهج دولية.

عاشور: زيادة الجامعات الحكومية لـ27 والخاصة والأهلية لـ40.. والتعليم الدولي حاضر بقوة

وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، لـ«الوطن»، إن مصر شهدت تقدماً غير مسبوق فى قطاع التعليم العالى، حيث زاد عدد الجامعات الحكومية لـ27 جامعة نتيجة الدعم غير المسبوق الذى تقدمه القيادة السياسية فى مصر للتعليم، وزاد عدد الجامعات الخاصة والأهلية لـ40 جامعة، و310 كليات بالجامعات الخاصة.

أوضح أنه لم يقتصر التطور فى المنظومة التعليمية الجامعية على الكليات فقط، بل امتد للمعاهد أيضاً، فأصبح عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 189 معهداً، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة بواقع 54 معهداً خاصاً هندسياً عالياً، و72 معهداً خاصاً عالياً «الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات»، و20 معهداً خاصاً عالياً للغات والإعلام، و18 معهداً خاصاً عالياً للسياحة والفنادق، و17 معهداً خاصاً عالياً للخدمة الاجتماعية، و5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، ومعهدين خاصين زراعيين، والمعهد العالى للدراسات الإسلامية.

وتابع أن التعليم الدولى أصبح حاضراً بقوة فى المنظومة بعد أن غاب لسنوات طويلة، حيث استحدثت وزارة التعليم العالى مساراً تعليمياً جديداً يُضاف لمنظومة التعليم العالى فى مصر لمواجهة ظاهرة سفر الطلاب إلى الخارج وإتاحة وتوفير تعليم دولى، وأنشأت فروعاً للجامعات الأجنبية الدولية المعتمدة فى العاصمة الإدارية، وأصبحت هناك 4 مؤسسات تعليمية تضم 6 فروع للجامعات الدولية فى مصر.

جامعة القاهرة: استحداث برامج دراسية

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة استقبلت 260 ألف طالب بمختلف الكليات، وجرى تجهيز جميع المنشآت الجامعية بما يتماشى مع المتطلبات الجامعية التى تهدف لإخراج كوادر متميزة لسوق العمل تتماشى إقليمياً ودولياً، وتوفير جميع عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة.

وأشار إلى استحداث الجامعة برامج دراسية وتعديل اللوائح بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا، فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2020 - 2025، وتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمى، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلى والعالمى، ويسهم فى تحقيق أهداف رؤية الدولة المصرية 2030.

من جانبه، قال الدكتور سيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة انتظمت فى استقبال الطلاب الجدد والقدامى بمختلف الكليات مع تطبيق جميع القواعد والمعايير التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، بما فيها الاستعداد للدراسة بالجامعة الأهلية الجديدة وتسخير الإمكانيات اللازمة لتجهيزها وفق أحدث الجامعات الذكية والتى سوف تكون إضافة مهمة للخدمات التعليمية المقدمة، مؤكداً اهتمام الجامعة بضم العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل لوجود خريجين لسوق العمل إقليمياً ودولياً.

جامعة كفر الشيخ: إضافة كليات متميزة للمنظومة التعليمية

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تخصصات وكليات متميزة انضمت مؤخراً لمنظومة الجامعة التعليمية، والمتمثلة فى كلية علوم النانو وكلية الذكاء الاصطناعى وكلية الاسترزاع السمكى، بجانب البرامج المتطورة فى علوم الحاسب واللغات والترجمة بما يلبى طموحات الجمهورية الجديدة واستراتيجية التنمية المستدامة.

كما أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الجاهزية التامة من أول يوم للدراسة بمختلف الكليات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى سواء من خلال مهرجانات الأنشطة والكرنفالات أو التخصصات الفريدة والبينية سواء بكليات الجامعة الأم أو الجامعة الأهلية الجديدة، لافتاً إلى أن الجامعة تضم أكثر من 40 كلية موزعة بين الجامعتين، لافتاً إلى أنه جرى تطوير العديد من اللوائح الدراسية لتكون بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن التحول الرقمى وإلغاء الكتاب الورقى وتحويله لإلكترونى لجميع الفرق الدراسية، من خلال تدشين منصات تعليمية رقمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لافتاً إلى التأكيد أيضاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

الأهرام الكندية: تنوع التخصصات يسهم في الارتقاء بمستوى الخريج المصري

وأوضح الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، أن التعليم المصرى مؤخراً شهد طفرة غير مسبوقة من حيث التنوع والإتاحة فى التخصصات، ما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخريج المصرى ليكون مميزاً على الصعيد الإقليمى والدولى والمحلى، مشيراً إلى أن قطاع التعليم الجامعى يشهد كل عام، وفقاً لاستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، تطوراً كبيراً من حيث البرامج والتخصصات التى تتماشى مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، وخير دليل على ذلك التوجيهات الرئاسية المتكررة بضرورة استضافة كبرى الجامعات وضم أحدث البرامج الدراسية غير النمطية لتكون مركزاً تعليمياً حضارياً، وكذلك تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية.