مصرع شاب سقط في بئر أسانسير بمنطقة سيتي بسوهاج

شهدت منطقة سيتي بسوهاج، مصرع شاب يبلغ من العمر 20 عاما، إثر سقوطه في بئر أسانسير، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، تحت تصرف الجهات المختصة وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إخطار مدير أمن سوهاج بالحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط شاب ببئر أسانسير بأحد العمارات السكنية بمنطقة سيتي، وتم إخطار الجهات المختصة التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث.

إصابة أودت بحياته

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي قامت بها الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بسقوط «أ . ع . ع» 19 عاما، في بئر أسانسير بأحد الأبراج السكنية ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على الجهات المختصة لتتولى التحقق.