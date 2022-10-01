المشدد 10 سنوات لعاطل هدد فتاة في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 أعوام، وذلك بتهمة تهديد فتاة على تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، بدائرة مركز ساقلتة بحافظة سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز.

أحداث الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى شهر يناير من العام الماضي 2021 عندما ورد لمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد ورود من المدعوة «ف. ح» 24 عامًا، تتهم فيه المدعو «خ. س. ع» عاطل عن العمل، ويقيم بمركز ساقلتة، بتهديدها بنشر صور شخصية لها حصل عليها عبر «تهكير» حساب الواتس آب الخاص بها وابتزازها لطب مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه.

اعتراف المتهم

جرى ضبط المتهم عقب التأكد من صحة البلاغ واستئذان الجهات المعنية، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأنه أستولى على صور المبلغة من خلال تهكير هاتفها المحمول.

وتم تحرير محضر بالواقعة ثم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المُتقدم بالسجن المشدد 10 سنوات.