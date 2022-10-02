وزير الدفاع الأمريكي: السيطرة على «ليمان» تؤدي إلى قطع طرق إمداد للروس

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن استعادة أوكرانيا، سيطرتها على مدينة «ليمان» الاستراتيجية المهمة الواقعة في «دونيتسك» له أهمية بالغة، موضحا أن السيطرة على المدينة تؤدي إلى قطع طرق إمداد كان يستخدمها الروس.

وفي وقت سابق، استعادت القوات الأوكرانية، أول مدينة، داخل المناطق التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها إلى بلاده، وفغقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إلى رفع علم بلاده بالفعل في «ليمان» رغم من استمرار القتال في المدينة.

أوستن: قوات أوكرانيا تحقق إنجازات مهمة عبر استعادة أراضيها من روسيا

وأشار أوستن، إلى تحقيق القوات الأوكرانية انجازات مهمة عبر استعادة أراضيها من الجيش الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أشارت في وقت سابق، إلى مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني، ودمرت 14 مدرعة، خلال 24 ساعة.

الدفاع الألمانية:«برلين» ستدعم الأصدقاء طالما كان ذلك ضروريا

من جانبها، قامت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا والتقت بوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «برلين» ستدعم الأصدقاء طالما كان ذلك ضروريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدوره، قال ريزنيكوف، على «تويتر»، إنه استضاف لامبريخت في جنوبي أوكرانيا، مضيفا غن الوزيرة الألمانية، جلبت أخبارا جيدة والمزيد من الأدوات لتقوية الجيش الأوكراني.

وفي سياق متصل، قال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن «واشنطن» ستواصل العمل على عودة المواطنينين بريتني جراينير وبول ويلان، المدانين في روسيا، إلى وطنهما.