درجات الحرارة اليوم الأحد 2-10-2022.. العظمى في القاهرة 35

كشف مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي صدر عنها اليوم، فيما يخص حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

حالة الطقس اليوم

وبحسب خبراء الأرصاد، فأن حالة الطقس تشهد حالة شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وفي الليل يكون الطقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف خبراء الأرصاد أن البلاد تشهد عدد من الظواهر الطبيعية، منها نشاط الرياح خلال الليل، مما يقلل من الإحساس بالرطوبة والحرارة، فضلا عن تكون الشبورة المائية في الساعات المبكرة من اليوم، على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وذكر خبراء الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كل المناطق والمدن المصرية جاءت كالتالي:

القاهرة 35 - 24

العاصمة الإدارية 35 - 24

6 أكتوبر 35 - 23

بنها 35 - 23

دمنهور 34 - 23

كفر الشيخ 34 - 23

المنصورة 34 - 23

دمياط 31 - 23

بورسعيد 32 - 24

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 35 - 23

الزقازيق 35 - 23

شبين الكوم 35 - 23

طنطا 35 - 23

شلاتين 37 - 26

الإسكندرية 32 - 23

العلمين الجديدة 32 - 23

وادي النطرون 35 - 23

مطروح 31- 23

السلوم 33- 23

سيوة 39 - 25

العريش 33 - 23

رفح 32 - 23

الطور 32 - 25

كاترين 31 - 18

رأس سدر 36 - 24

نخل 33 - 17

طابا 33 - 24

نويبع 36 - 26

حلايب 33 - 28

شرم الشيخ 37- 28

الغردقة 38 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 36 - 23

بني سويف 36 - 23

المنيا 36 - 23

أسيوط 36 - 23

سوهاج 37- 24

قنا 40- 25

الأقصر 40- 25

أسوان 41- 26

الوادي الجديد 39- 26

أبو سمبل 40- 26

أبو رماد 38 - 27

رأس حدربة 34 - 26.