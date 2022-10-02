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مدير مدرسة بالعريش يلعب دور «الجنايني» لتقليم الأشجار: خادم القوم سيدهم

كتب:

حسين إبراهيم
10:50 ص | الأحد 02 أكتوبر 2022
مدير مدرسة يقوم بتجميل الأشجار بالعريش

مدير مدرسة يقوم بتجميل الأشجار بالعريش

لم يكتف محمد سعد مدير مدرسة بمحافظة شمال سيناء بدوره في إدارة شئون المدرسة وتنظيمها استعدادا لدخول العام الدراسي الجديد، بل قدم مثالا لمن حوله في أهمية الحفاظ على البيئة وأهمية نشر اللون الأخضر في كل شبر في مصر بما يتماشى مع مبادرة الدولة «اتحضر للأخضر»، حيث شارك بنفسه في تنظيف وتجميل المدرسة، من خلال العمل على «تقزيم» وتقليم الأشجار بالمدخل الرئيسي للمدرسة.

خادم القوم سيدهم

«خادم القوم سيدهم» بهذه الكلمات استهل «محمد سعد» مدير مدرسة أحمد عرابي الابتدائية في العريش، حديثه لـ«الوطن»، كاشفًا عن سر مشاركته في عمليات تنظيف وتجميل أشجار المدرسة ضمن استعدادات المدرسة للظهور بشكل جمالي في أول يوم دراسي، متابعًا: «إن أردت أن تكون كبير قوم ومسئولًا عنهم، عليك أن تباشر العمل العام أمامهم، فإن المسئول هو القدوة سواء للمعلمين أو التلاميذ».

عام دراسي مختلف

لم يكن الاهتمام بإظهار الشكل الجمالي للمدرسة الذي شارك فيه كل العاملين بالمدرسة من أصغر عامل نظافة إلى أعضاء هيئة التدريس، والأخصائيين الاجتماعيون ومعاونو التدريس والإداريون، هدفه فقط تجميل المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد، بل أيضا لاستقبال 3 مناسبات هامة وهي المولد النبوي، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة: «نلقي اهتماما واسعا لكل المبادرات التي تطلقها الدولة، وعلى رأسها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى أتحضر للأخضر، وقد قدمنا ذلك بشكل مختلف من خلال زراعة الزيتون بفناء المدرسة وزرع ذكريات فارقة في ذهن التلاميذ بشأن تلك المبادرات»، بحسب حديث مدير المدرسة.

 

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